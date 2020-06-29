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Город

29 июня, 20:28

Автобусы трех маршрутов в Москве приостановят работу с 1 июля

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Автобусы трех маршрутов в Москве не будут работать с 1 июля до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Изменения коснутся автобусов № 399 (Братцево – 13-й микрорайон Тушина), № 419 (МГУ – ДАС) и № 822 (метро "Бульвар Рокоссовского" – Яузская аллея).

Ранее стало известно об изменении автобусных маршрутов в районе платформы Андроновка. Корректировка движения коснулась рейсов № 59, 759 и 859.

Рейсы № 59 и 759 при движении в обоих направлениях после остановки "Платформа Андроновка" на четной стороне шоссе Фрезер к остановке "Андроновское шоссе" разворачиваются за Андроновским шоссе.

Автобус № 859 после остановки "Платформа Андроновка" двигается по улице Пруд-Ключики до остановки "Улица Генерала Яковлева", при этом совершая разворот у пересечения с улицей Генерала Яковлева, затем той же дорогой следует до остановки "Платформа Андроновка".

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