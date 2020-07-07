В Филимоновском построят пожарное депо

18:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пожарное депо на четыре машино-места построят в поселении Филимоновском. Соответствующий проект согласовали в Москомэкспертизе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Одна из особенностей комплекса – наличие собственной учебно-тренировочной зоны. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, спасатели значительно быстрее смогут приезжать на вызовы.
Здание возведут из нескольких блоков. Помимо мест для машин, в депо разместят восстановительной центр с тренажерным залом, сауну и комнату для отдыха.
Что касается тренировочной зоны, то ее оборудуют скалодромом, огневой полосой психологической подготовки с тренировочным оборудованием, а также подземным тренировочным резервуаром с водой. Кроме того, в этом блоке появится баскетбольная площадка.
У здания депо организуют проезды и автостоянки, а также высадят газоны, цветы, деревья и кустарники.
В июле 2019 года сообщалось, что к 2022 году в Москве введут в эксплуатацию 17 новых пожарных депо. Работы планируется проводить в рамках программы "Безопасный город", которая реализуется при поддержке мэра столицы Сергея Собянина.
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