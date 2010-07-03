В Москве построят 17 новых пожарных депо

К 2022 году запланирован ввод 17 пожарных депо. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется программа "Безопасный город", в рамках которой было запланировано строительство 25 пожарных депо. Мы уже ввели в эксплуатацию восемь депо с сопутствующей инфраструктурой в ЮАО, Зеленограде и ТиНАО. К 2022 году запланирован ввод еще 17 объектов, пять из которых откроем уже в этом году", – передает его слова Комплекс градостроительной политики и строительства.
Хуснуллин отметил, что большое внимание уделяется новым территориям, где есть дефицит объектов безопасности.
В частности, на контроле находится строительство объектов пожарной безопасности в ТиНАО. Здесь большая лесопарковая зона и ведется активное развитие территорий.
Со времен присоединения округа в ТиНАО построили пять новых пожарных депо. Еще 12 депо откроются к 2022 году. В стройкомплексе отметили, что 18 июля отмечается День создания органов государственного пожарного надзора России.
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