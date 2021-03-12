На Сокольнической площади демонтировали незаконную пристройку

Фото: Агентство "Москва"
Незаконно возведенную пристройку в Сокольниках демонтировали. Об этом заявили представители Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города, сообщает Агентство "Москва".
"В ходе контрольно-инспекционных мероприятий в Восточном административном округе Госинспекцией по недвижимости был выявлен объект самовольного строительства, который использовался для коммерческой деятельности", – заявили в пресс-службе ведомства. Самострой был расположен в ВАО по адресу: Сокольническая площадь, дом 4.
Известно, что к трехэтажному зданию сделали пристройку площадью почти 9 квадратных метров. В помещении осуществлялась мелкорозничная торговля.
Как выяснили специалисты, участок непосредственно под пристройкой земельно-правовыми отношениями не обременен. В результате предпринимателем велась незаконная коммерческая деятельность, обратил внимание начальник ведомства Владислав Овчинский.
Здание уже привели в первоначальный вид.
Ранее бесплатную парковку оборудовали на месте самостроя в Сокольниках. В пресс-службе подчеркнули, что здание находится в собственности у предпринимателя, который за счет пристройки самовольно изменил его конфигурацию и расширил используемую площадь.
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