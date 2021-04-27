Движение ограничат в центре Москвы из-за подготовки ко Дню Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с ночными репетициями военного парада в честь 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Перекрытия коснутся сразу нескольких участков:



улицы Тверской – от улицы Моховой до Тверского бульвара;

улицы Тверской – от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;

улицы 1-й Тверской-Ямской – от Большой Садовой до улицы Гашека;

Оружейного переулка – от дома 3, строения 1, до улицы Тверской;

улицы Моховой – от Воздвиженки до улицы Тверской;

Охотного Ряда – от улицы Тверской до Большой Дмитровки;

улицы Большой Никитской – от улицы Моховой до Романова переулка.

Ограничения будут действовать 27 апреля с 21:00 до окончания мероприятия.

Ранее в Минобороны назвали даты репетиций парада Победы. Две ночные репетиции пройдут 27 апреля и 4 мая.

Генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая.