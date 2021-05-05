Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции в странах. Особое внимание они уделили сложившейся эпидемиологической ситуации в Турции.

"Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V", – говорится в сообщении.

Президент Турции поблагодарил Путина за оказываемое стороной РФ содействие. По мнению обоих лидеров, принимаемые противоэпидемические меры позволят обеим странам добиться значительного улучшения обстановки в туристической сфере.

Также стало известно, что на данный момент идет работа над налаживанием совместного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на турецких предприятиях.

Ранее Турция выразила готовность возобновить авиасообщение с РФ к 1 июня. Власти страны поставили задачу в короткие сроки нормализовать обстановку с коронавирусом в стране к началу летнего сезона за счет карантинных мер и вакцинации населения.