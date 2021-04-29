Российские туристы рассказали о том, как в Турции готовятся к полному локдауну

В Турции с вечера 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. При этом комендантский час не распространяется на туристов. Россияне, находящиеся на турецких курортах, рассказали Москве 24, как отреагировали на эту новость и какие товары сейчас сметают с полок местные жители.

Полный локдаун в Турции

На данный момент в Турции уже действуют ограничения для местных жителей, включая комендантский час по выходным. О введении полного локдауна на территории Турции с вечера 29 апреля по 17 мая объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.





Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты.

Таким образом власти Турции планируют снизить темпы заболеваемости коронавирусом. В этот период транспорт будет работать с загруженностью 50%. Для поездок в другие города местным жителям необходимо будет получать специальное разрешение. Также будут закрыты детские сады и школы, а другие учебные учреждения перейдут на удаленный формат обучения.

При этом иностранные туристы, находящиеся в Турции с коротким визитом, смогут продолжить свободно перемещаться по территории страны, комендантский час на них не распространяется. Но иностранцы с видом на жительство будут обязаны соблюдать все требования комендантского часа.

"Всех напугали, что будет жестко"

Фото предоставлено Татьяной

Татьяна рассказала Москве 24, что переехала в Турцию из России два месяца назад. Масочный режим и небольшие ограничения были уже тогда, позже ввели комендантский час по выходным. "Тот режим, который действовал с начала апреля только по выходным, сейчас будет длиться на протяжении трех недель, до 17 мая. Разрешено только ходить в продуктовый магазин, ближайший к дому. Трудно сказать, насколько будут проверять, но есть мнения и слухи на местных форумах, что прогулка с пакетиком до дальнего магазина, скорее всего, будет чревата большими штрафами", – сообщила Татьяна.

По словам девушки, "до всех донесли серьезность этих мероприятий" и жители ожидают, что полиция будет активно патрулировать улицы и проверять документы у людей.





Татьяна живет в Турции Наверняка будут штудировать пляжи, проверять документы у людей на пляже. Как говорят, на этот раз все будет очень жестко. То есть если человек находится в Турции и его дни пребывания по визе закончились, то это будет грозить большими штрафами и депортацией.

Фото предоставлено Татьяной

Татьяна отметила, что в апреле срок ее пребывания в стране соответствовал безвизовому режиму: можно было посещать пляжи, свободно передвигаться по городу и при этом "жандармы ни разу не подходили". "Но сейчас нагнетена обстановка, всех напугали, что будет жестко все проверяться, поэтому люди реально не планируют никуда выходить из-за высоких штрафов", – сообщила девушка.





Татьяна живет в Турции При этом службы доставки ресторанов, кафе, воды работают. Главная задача населения – не выходить из дома никуда, кроме закупки продуктов. Ты не остаешься без каких-либо источников питания. А если не захочешь готовить сам, можешь воспользоваться услугами доставки.

Татьяна также рассказала, что пекарни будут продолжать работать, но идти до них можно только пешком, на автомобиле нельзя. Животных выгуливать разрешается только на территории своего жилого комплекса.

Местные запасаются продовольствием

Анна с семьей приехали на отдых в Турцию в начале апреля – успели до приостановки авиасообщения. "Когда мы приехали, локдаун здесь уже был по выходным дням, но тот тотальный локдаун, который начинается с сегодняшнего вечера, – такого мы еще не встречали", – рассказала девушка в диалоге с Москвой 24.





Анна туристка из России Когда мы вечером услышали новость о том, что будет тотальный локдаун, немного опешили, не знали, что делать. Потому что Эрдоган лишь сказал, что все будет закрыто и подробности будут только утром. Мы очень ждали утра, потому что не понимали ситуацию.

Утром поступили разъяснения, что туристов комендантский час не затронет и можно продолжать гулять без проблем, никаких штрафов не предусмотрено, отметила Анна. "Единственное, что нас огорчает, – это закрытые рестораны. Можно лишь прийти, взять еду навынос или заказать доставку. Многие развлечения, детские комнаты – все это закрыто, вода в бассейнах в комплексах не набрана", – сообщила Анна.

Девушка рассказала, что местные жители перед локдауном атакуют магазины, чтобы купить одежду и еду. Кроме того, стартовали распродажи.



Очередь в магазин одежды перед локдауном. Фото предоставлено Анной



Анна туристка из России Сейчас в магазинах толпы, они скупают одежду и запасаются продовольствием. С 19:00 сегодня также не будет продаваться алкоголь, поэтому его и продукты все будут закупать, чтобы скрасить свое одиночество дома.

Один из местных жителей признался Анне в том, что даже рад во время локдауна провести время с семьей, сделать дома уборку и разобраться с делами, которые долго ждали. "Но в большинстве своем местные жители, конечно, расстроены, потому что погода сейчас прекрасная: +26, море уже прогрелось где-то до +19...+20. Сегодня вечером, как и перед каждыми выходными, люди попытаются погулять и урвать последний глоток свободы перед длительным сидением дома", – рассказала девушка.

Она также отметила, что некоторые местные жители выезжают на это время отдыхать в отели. За территорию отеля выходить нельзя, но это уже хороший вариант для семей с детьми, потому что три недели взаперти с ребенком провести сложно, подчеркнула Анна.

В отелях все спокойно

Фото предоставлено Анастасией Корякиной

Анастасия Корякина вылетела в Турцию с семьей 14 апреля, должны были возвращаться 3 мая. Но из-за локдауна обратный рейс отменили и перенесли вылет на 30 апреля. С оплатой за отель проблем не было, рассказала девушка, сумму за проживание просто пересчитали на меньшее количество дней.

"До сегодняшнего дня все было, в принципе, более или менее спокойно, можно было всем выходить гулять. После семи нельзя было выходить из домов тем, кто проживает в Турции. Туристам можно было делать все что угодно", – рассказала Анастасия.

Девушка отметила, что, несмотря на введение ограничений, в отелях обстановка довольно комфортная. "В отелях все спокойно, там нет жесткого масочного режима. Отдыхающим в отелях в Турции нормально. Некоторые торговые центры открыты, там продолжают соблюдать масочный режим", – сообщила Анастасия.

Туристка также отметила, что ее семья завтра улетает домой в Россию, а те, кто остается, будут лететь обратно через другие страны.