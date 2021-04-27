Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов

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Фото: depositphotos/grigvovan
Действие комендантского часа в Турции не будет касаться иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.
В министерстве внутренних дел республики пояснили, что временно находящиеся в стране иностранцы сохранят право на свободу передвижения, как и в предыдущие периоды объявления ограничительных мер по коронавирусу.
"Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы", – заявили в ведомстве.
При этом иностранцы, которые имеют вид на жительство, а также лица с предоставленным им статусом международной защиты будут обязаны соблюдать требования комендантского часа.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении полного локдауна на территории страны с 29 апреля до 17 мая. В республике будут закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Общественный транспорт на территории Турции будет работать с загруженностью 50%. Введение локдауна также подразумевает, что гражданам надо будет получать особое разрешение для междугородних поездок.
До этого Россия объявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.
В Турции вводят полный локдаун
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