Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, Президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия", – сказано в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, политики обсудили значимые вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили готовность сотрудничать в рамках торгово-экономических отношений, коммуницировать по линии советов безопасности, военных, внешнеполитических и экономических ведомств.

Стороны также обсудили вопрос, касаемо Сирии. Инициатором общения выступила израильская сторона.

Ранее Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном празднике Лаг ба-Омер.

Не менее 38 человек погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. По данным СМИ, еще более 60 человек получили ранения.

