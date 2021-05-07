Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, Президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия", – сказано в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, политики обсудили значимые вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили готовность сотрудничать в рамках торгово-экономических отношений, коммуницировать по линии советов безопасности, военных, внешнеполитических и экономических ведомств.
Стороны также обсудили вопрос, касаемо Сирии. Инициатором общения выступила израильская сторона.
Ранее Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном празднике Лаг ба-Омер.
Не менее 38 человек погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. По данным СМИ, еще более 60 человек получили ранения.
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