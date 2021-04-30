Москвичей предупредили о штормовом ветре и ливне

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

11:44

Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей

происшествия за рубежом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном празднике Лаг ба-Омер. Она опубликована на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля", – подчеркнул в телеграмме президент РФ.

Ранее сообщалось, что не менее 38 человек погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. По данным СМИ, еще более 60 человек получили ранения.

Отмечалось, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.

Новости мира: более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать