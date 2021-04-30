Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном празднике Лаг ба-Омер. Она опубликована на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля", – подчеркнул в телеграмме президент РФ.

Ранее сообщалось, что не менее 38 человек погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. По данным СМИ, еще более 60 человек получили ранения.

Отмечалось, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.