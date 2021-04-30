Около 40 человек погибли из-за обрушения трибуны на празднике в Израиле

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Не мере 38 человек погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля.

Как сообщает газета Haaretz со ссылкой на медиков, еще более 60 человек получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии. Отмечается, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением.

Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на 29-30 апреля. Он проходит в память о эпидемии, от которой умерли тысячи учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков нашей эры.

30 марта не менее 45 человек погибли в результате давки на траурной церемонии прощания с покойным президентом Танзании Джоном Магуфули.