Не менее 45 человек погибли в давке в ходе прощания с умершим главой Танзании

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Не менее 45 человек погибли в результате давки на траурной церемонии прощания с покойным президентом Танзании Джоном Магуфули. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Citizen.

Глава страны скончался 17 марта на 62-м году жизни в больнице Дар-эс-Салама. Вице-президент заявила, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Однако оппозиция и западные СМИ отмечали, что Магуфули болел коронавирусом. Ранее экс-глава Танзании утверждал, что COVID-19 в стране отсутствует, кроме того, он призывал граждан молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.

Ранее сообщалось, что в возрасте 67 лет скончался сенатор от Тюменской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев.