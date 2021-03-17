Умер президент Танзании Джон Магуфули

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Скончался президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассан.

Ранее появилась информация, что президент Магуфули проходит лечение от коронавируса в Кении. Позднее сообщалось, что глава государства был доставлен в Индию. Газета Financial Times утверждала, что Магуфули серьезно болен. При этом премьер Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергали данные о заболевании президента.

До этого Магуфули заявлял, что в Танзании отсутствует коронавирус. Минздрав страны отмечал, что не планирует закупку вакцин от COVID-19. В то же время Магуфули просил граждан молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями.