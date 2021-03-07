Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

Фото: СК РФ

На 98 году ушел из жизни бывший генеральный прокурор СССР, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь", – отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Сухарев участвовал в Великой Отечественной войне, на которой получил тяжелое ранение. С декабря 2006 года является советником Генерального прокурора РФ. Сухарев написал более 120 научных работ. Имеет награды.