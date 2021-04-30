Посольство РФ в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах на горе Мерон

10:45
Фото: ТАСС/EPA/DAVID COHEN
Посольство России в Израиле не располагает данными о пострадавших или погибших российских гражданах при обрушении трибуны во время религиозного праздника в районе горы Мерон. Об этом сообщает РИА Новости.
"На текущий момент информация о погибших или пострадавших среди граждан Российской Федерации в трагедии на горе Мерон отсутствует. Обращений от конкретных лиц не поступало", – сказали в дипмиссии.
Там уточнили, что консульский отдел непрерывно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями Израиля по данному вопросу.
Как сообщалось, 30 апреля не менее 38 человек погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. По данным СМИ, еще более 60 человек получили ранения. Отмечается, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.
Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на 29–30 апреля. Он проходит в память об эпидемии, от которой умерли тысячи учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков нашей эры.
Новости мира: более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: