Посольство РФ в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах на горе Мерон

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Посольство России в Израиле не располагает данными о пострадавших или погибших российских гражданах при обрушении трибуны во время религиозного праздника в районе горы Мерон. Об этом сообщает РИА Новости.

"На текущий момент информация о погибших или пострадавших среди граждан Российской Федерации в трагедии на горе Мерон отсутствует. Обращений от конкретных лиц не поступало", – сказали в дипмиссии.

Там уточнили, что консульский отдел непрерывно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями Израиля по данному вопросу.

Как сообщалось, 30 апреля не менее 38 человек погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. По данным СМИ, еще более 60 человек получили ранения. Отмечается, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на 29–30 апреля. Он проходит в память об эпидемии, от которой умерли тысячи учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков нашей эры.