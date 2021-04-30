Нетаньяху объявил воскресенье днем траура после трагедии на Мероне

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье, 2 мая, национальным днем траура в связи с гибелью людей на религиозном празднике Лаг ба-Омер. В давке пострадали 150 человек, 44 человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

"Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", – заявил Нетаньяху.

Трагедия произошла на горе Мерон на севере Израиля. Люди погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер. Сообщалось, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.

Военные помогают эвакуировать раненых и тела погибших, а также в оказании медпомощи на месте.

Владимир Путин направил телеграмму Нетаньяху, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшим. В посольстве России в Израиле заявили, что не располагают данными о пострадавших или погибших российских гражданах.