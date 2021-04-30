Нетаньяху объявил воскресенье днем траура после трагедии на Мероне

13:08
Фото: ТАСС/AP
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье, 2 мая, национальным днем траура в связи с гибелью людей на религиозном празднике Лаг ба-Омер. В давке пострадали 150 человек, 44 человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.
"Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", – заявил Нетаньяху.
Трагедия произошла на горе Мерон на севере Израиля. Люди погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер. Сообщалось, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.
Военные помогают эвакуировать раненых и тела погибших, а также в оказании медпомощи на месте.
Владимир Путин направил телеграмму Нетаньяху, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшим. В посольстве России в Израиле заявили, что не располагают данными о пострадавших или погибших российских гражданах.
Новости мира: более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: