Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму, в которой поздравил политика с назначением на пост премьер-министра Армении. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", – написал российский президент.

Он добавил, что Москва в свою очередь готова продолжать совместную работу по двусторонним и региональным вопросам. В заключение Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна, выдвинутого фракцией "Гражданский договор", премьер-министром страны.

Между тем в конце июня партия "Гражданский договор", которой руководит Пашинян, являвшийся на тот момент исполняющим обязанности председателя правительства, победила на парламентских выборах, набрав 53,92% голосов. Ей не хватило 0,08% голосов для единоличного формирования правительства.

