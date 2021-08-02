Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму, в которой поздравил политика с назначением на пост премьер-министра Армении. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", – написал российский президент.
Он добавил, что Москва в свою очередь готова продолжать совместную работу по двусторонним и региональным вопросам. В заключение Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна, выдвинутого фракцией "Гражданский договор", премьер-министром страны.
Между тем в конце июня партия "Гражданский договор", которой руководит Пашинян, являвшийся на тот момент исполняющим обязанности председателя правительства, победила на парламентских выборах, набрав 53,92% голосов. Ей не хватило 0,08% голосов для единоличного формирования правительства.
Внеочередные парламентские выборы состоялись в Армении
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