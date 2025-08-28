Пашинян заявил, что католикос всех армян должен оставить свой пост

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Ктич Нерсисян (мирское имя Гарегина II) должен оставить свой пост.

"Моя позиция по Армянский апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах", – приводит слова политика ТАСС.

Он также подчеркнул, что продвигаться к достижению этой цели.

Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены. В связи с этим многие юристы и политики уже обвинили Пашиняна в попытке свергнуть конституционный строй.

Ранее католикос Гарегин II назвал действия офиса Пашиняна против Армянской апостольской церкви антигосударственными. По мнению духовного лица, из-за шагов властей независимость страны и единство народа подвергаются риску. Кроме того, он подчеркнул, что антицерковная политика наносит удар по репутации Армении и церкви.

Спустя время Пашинян заявил, что планирует возглавить движение по освобождению Армянской апостольской церкви от католикоса. Премьер указал, что церковь захватила антихристовая, антинациональная и антигосударственная группа.