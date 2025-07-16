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Армянский премьер-министр Никол Пашинян напомнил о своем тюремном прошлом, говоря об оскорбительной риторике собственных оппонентов.

Пашинян призвал своих критиков не соревноваться с ним в подобной лексике.

"Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Нет необходимости открывать ящик Пандоры. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении", – приводит слова армянского политика РИА Новости.

Премьер-министр также заметил, что оскорбления лишь демонстрируют отсутствие аргументов. По его словам, лучшим решением любой проблемы является дискуссия.

Ранее Пашинян заявил, что планирует возглавить движение по освобождению Армянской апостольской церкви от католикоса всех армян Гарегина Второго. По его словам, церковь захватила антихристовая, антинациональная и антигосударственная группа.