Католикос всех армян назвал антигосударственной политику Пашиняна против церкви

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Католикос всех армян Гарегин II назвал действия офиса премьер-министра Армении Никола Пашиняна против Армянской апостольской церкви антигосударственными, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей церкви.

По мнению духовного лица, из-за шагов властей независимость страны и единство народа подвергаются риску. Гарегин II подчеркнул, что антицерковная политика наносит удар по репутации Армении и церкви.

В июне армянские власти задержали архиепископа церкви Вазгена Галстаняна. Правоохранители страны также задержали архиепископа Геворга Аджапахяна. Им предъявили обвинения в попытке и призывах к свержению правительства.

После арестов Пашинян заявил о намерении возглавить движение против нынешнего руководства церкви. По мнению политика, в ее главе стоит антихристовая, антинациональная и антигосударственная группа.