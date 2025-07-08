Потасовка произошла в парламенте Армении

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В парламенте Армении произошла потасовка с участием сотрудников Службы безопасности, депутатов и их помощников, вице-спикер парламента Рубен Рубинян объявил перерыв. Трансляция заседания проходит в YouTube-канале парламента.

Депутат оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Кристине Варданян в ходе прямого эфира заявила, что потасовка началась после того, как ее коллега Артур Саркисян выступил и решил покинуть зал заседаний, чтобы провести несколько часов с семьей, так как 8 июля его лишат депутатской неприкосновенности.

После этого, по ее данным, депутат от "Гражданского договора" Ваге Галумян побежал за ним и напал сзади.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что планирует возглавить движение по освобождению Армянской апостольской церкви от католикоса всех армян Гарегина Второго. По его словам, церковь захватила антихристовая, антинациональная и антигосударственная группа.

Это заявление произошло на фоне задержания архиепископа Баграта Галстаняна. По версии следствия, в 2024 году он решил добиться смены власти способом, который запрещен конституцией Армении. Ему предъявлено обвинение по статьям "Терроризм", "Массовые беспорядки" и "Узурпация власти".

Кроме того, задержан глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян по уголовному делу о призыве к свержению власти в стране.