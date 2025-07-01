В парламенте Армении предложили обсудить прекращение вещания телеканалов РФ

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В парламенте Армении могут обсудить прекращение вещания российских телеканалов на территории республики. Инициативу предложил спикер Ален Симонян, передает ТАСС.

По его словам, вынести данный вопрос на обсуждение будет уместно, учитывая "происходящее" в настоящий момент. Трансляцию телеканалов России стоит остановить, если они могут "вмешиваться во внутренние дела Армении", подчеркнул Симонян.

Ранее в республике задержали российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Его арестовали на два месяца за публичные призывы к захвату власти. По аналогичному обвинению под стражу были заключены архиепископ Баграт Галстанян, сторонники "Священной борьбы" и архиепископ Микаел Аджапахян.

На фоне этого армяне выходили на улицы. Они выразили поддержку арестованным и заявили свой протест проводимой политике премьер-министра Никола Пашиняна.

В рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти в Армении задержали 14 человек.

На фоне происходящего в республике представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в события, которые происходят в Армении. Он назвал это внутренними делами страны.