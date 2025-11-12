AirAsia планирует запустить прямые рейсы в Россию в течение полугода

Фото: 123RF.com/langdu8x

Азиатский лоукостер AirAsia намерен запустить прямые рейсы из Бангкока в Москву в течение полугода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления авиакомпании Тони Фернандеса.

"Буквально вчера моя команда сообщила, что нашла самолеты, которые позволят нам летать в Россию. Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты", – уточнил он.

Как отметил Фернандес, авиакомпания оценила высокий потенциал для развития туризма с Россией. Перевозчик рассчитывает на взаимный интерес пассажиров и планирует продвигать полеты в Россию между жителями Юго-Восточной Азии.

"Россия – удивительная страна, которая может многое предложить людям из Юго-Восточной Азии", – добавил Фернандес.

Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин заявил, что прямые авиарейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены уже в текущем году. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. Он также подчеркнул, что при открытии рейсов между РФ и Малайзией в маршрут будет включен Дальневосточный федеральный округ (ДФО).