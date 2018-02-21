"Роллс-Ройс" с шашечками. Что грозит лжетаксистам за езду по выделенкам в Москве

В социальных сетях обсуждают историю руководителя коммуникативного агентства, которая чуть не стала таксистом. Она написала на своей страничке в Facebook, что получила разрешение на работу в такси, чтобы беспрепятственно "ездить по пятницам к дочке" по выделенным полосам в Москве. Вскоре Минтранс Подмосковья разрешение у нее отозвал, а сама женщина заявила, что вся история была "кейсом по теме активации" интернет-маркетинга.
Фото: скриншот facebook.com/katia.tulyankina
Почему женщина все равно не смогла бы ездить по выделенкам и какое наказание грозит лжетаксистам, порталу Москва 24 рассказал председатель комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко.
Для Москвы: желтый кузов и желтые номера
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Коношенко рассказал, что одного разрешения на работу столичным таксистам недостаточно, чтобы свободно передвигаться по выделенным полосам.
Региональные требования предписывают иметь желтый цвет автомобиля и аналогичный цвет государственных номеров. Кроме того, необходимо на крыше установить опознавательный фонарь и нанести шашечки на кузов.
По его словам, у водителя должен быть презентабельный внешний вид. Кроме того, он должен иметь разрешение на работу, путевые листы, а также документы о медицинском и техническом осмотрах.
Для Подмосковья: белая машина и желтая полоса
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Согласно закону, действующему в Московской области (а именно областную лицензию получила автор поста в Facebook), автомобили такси должны быть белого цвета с желтой и серой полосами на кузове, а также с шашечками. Кроме того, на крыше должен располагаться фонарь оранжевого цвета.
Есть в нем и лазейка. Закон вступил в силу 10 февраля 2017 года, и те, кто оформил лицензию раньше, не обязаны перекрашивать автомобили до ее истечения.
Коношенко пояснил, что все легальные таксисты из реестра Подмосковья могут также ездить безнаказанно по московским выделенкам, если у них есть с собой необходимые документы.
"Есть соглашение между Москвой и Московской областью о едином экономическом пространстве. Водители, которые получили разрешение на работу в такси в Московской области, могут работать и пользоваться теми же правами, которыми обладают московские таксисты. Но региональные требования Московской области сильно отличаются от московских. При этом таксисты с разрешениями из Московской области могут кататься по выделенным полосам", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.
Ощутимые штрафы
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
По словам эксперта, оштрафовать лжетаксистов на выделенке могут только сотрудники ГИБДД. В этом случае нарушителю придется заплатить сразу несколько штрафов.
Коношенко считает, что контролирующим органам необходимо сокращать случаи нарушения за счет проверки подозрительных таксистов.
"Для начала можно было бы выбрать все автомобили, у которых вероятность того, что они работают в такси, крайне невелика. Далее из отобранных автомобилей можно посмотреть, занимаются ли они таксомоторной деятельностью или нет, причем делать это можно по тем же показаниям с камер фотофиксации на выделенных полосах", – подчеркнул он.