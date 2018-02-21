Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

21 февраля 2018, 15:41

"Роллс-Ройс" с шашечками. Что грозит лжетаксистам за езду по выделенкам в Москве

авто транспорт

В социальных сетях обсуждают историю руководителя коммуникативного агентства, которая чуть не стала таксистом. Она написала на своей страничке в Facebook, что получила разрешение на работу в такси, чтобы беспрепятственно "ездить по пятницам к дочке" по выделенным полосам в Москве. Вскоре Минтранс Подмосковья разрешение у нее отозвал, а сама женщина заявила, что вся история была "кейсом по теме активации" интернет-маркетинга.

Фото: скриншот facebook.com/katia.tulyankina

Почему женщина все равно не смогла бы ездить по выделенкам и какое наказание грозит лжетаксистам, порталу Москва 24 рассказал председатель комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко.

Для Москвы: желтый кузов и желтые номера

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Коношенко рассказал, что одного разрешения на работу столичным таксистам недостаточно, чтобы свободно передвигаться по выделенным полосам.

Региональные требования предписывают иметь желтый цвет автомобиля и аналогичный цвет государственных номеров. Кроме того, необходимо на крыше установить опознавательный фонарь и нанести шашечки на кузов.

В Москве все такси должны быть в желтом цвете, и это определяет некий контроль водителей со стороны проверяющих органов. Для того чтобы осуществлять таксомоторную деятельность, водитель сначала должен поставить автомобиль на учет в ГИБДД и указать в техпаспорте, что у его автомобиля желтый цвет, и получить разрешение, выдаваемое на работу в такси.
Богдан Коношенко,
председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок


По его словам, у водителя должен быть презентабельный внешний вид. Кроме того, он должен иметь разрешение на работу, путевые листы, а также документы о медицинском и техническом осмотрах.

Для Подмосковья: белая машина и желтая полоса

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Согласно закону, действующему в Московской области (а именно областную лицензию получила автор поста в Facebook), автомобили такси должны быть белого цвета с желтой и серой полосами на кузове, а также с шашечками. Кроме того, на крыше должен располагаться фонарь оранжевого цвета.

Есть в нем и лазейка. Закон вступил в силу 10 февраля 2017 года, и те, кто оформил лицензию раньше, не обязаны перекрашивать автомобили до ее истечения.

Коношенко пояснил, что все легальные таксисты из реестра Подмосковья могут также ездить безнаказанно по московским выделенкам, если у них есть с собой необходимые документы.

"Есть соглашение между Москвой и Московской областью о едином экономическом пространстве. Водители, которые получили разрешение на работу в такси в Московской области, могут работать и пользоваться теми же правами, которыми обладают московские таксисты. Но региональные требования Московской области сильно отличаются от московских. При этом таксисты с разрешениями из Московской области могут кататься по выделенным полосам", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.

Мне приходилось видеть и "Роллс-Ройс" с шашками наверху, и неоднократно "Порше Кайен", которые едут по выделенной полосе и не получают штраф, так как выдано разрешение Московской областью.
Богдан Коношенко,
председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок

Ощутимые штрафы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

По словам эксперта, оштрафовать лжетаксистов на выделенке могут только сотрудники ГИБДД. В этом случае нарушителю придется заплатить сразу несколько штрафов.

Сотрудник ГИБДД может посмотреть, кто находится за рулем и есть ли у него действующий путевой лист, где он этот путевой лист получал. Если такого нет, то сотрудник может выписать штраф за езду без путевого листа в размере 500 рублей либо, согласно другой статье, штраф от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Также оштрафуют нарушителя и за выезд на выделенную полосу.
Богдан Коношенко,
председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок


Коношенко считает, что контролирующим органам необходимо сокращать случаи нарушения за счет проверки подозрительных таксистов.

"Для начала можно было бы выбрать все автомобили, у которых вероятность того, что они работают в такси, крайне невелика. Далее из отобранных автомобилей можно посмотреть, занимаются ли они таксомоторной деятельностью или нет, причем делать это можно по тем же показаниям с камер фотофиксации на выделенных полосах", – подчеркнул он.

Сейчас в Москве выдано более 46 тысяч разрешений на перевозку пассажиров легковым такси. 90% из них можно узнать по желтой окраске, а к 1 июля все легковые такси с разрешениями, полученными в Москве, будут желтого цвета. В Московской области официально работает более 115 тысяч таксистов.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать