"Роллс-Ройс" с шашечками. Что грозит лжетаксистам за езду по выделенкам в Москве

В социальных сетях обсуждают историю руководителя коммуникативного агентства, которая чуть не стала таксистом. Она написала на своей страничке в Facebook, что получила разрешение на работу в такси, чтобы беспрепятственно "ездить по пятницам к дочке" по выделенным полосам в Москве. Вскоре Минтранс Подмосковья разрешение у нее отозвал, а сама женщина заявила, что вся история была "кейсом по теме активации" интернет-маркетинга.

Фото: скриншот facebook.com/katia.tulyankina

Почему женщина все равно не смогла бы ездить по выделенкам и какое наказание грозит лжетаксистам, порталу Москва 24 рассказал председатель комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко.

Для Москвы: желтый кузов и желтые номера

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Коношенко рассказал, что одного разрешения на работу столичным таксистам недостаточно, чтобы свободно передвигаться по выделенным полосам.

Региональные требования предписывают иметь желтый цвет автомобиля и аналогичный цвет государственных номеров. Кроме того, необходимо на крыше установить опознавательный фонарь и нанести шашечки на кузов.



Богдан Коношенко, председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок В Москве все такси должны быть в желтом цвете, и это определяет некий контроль водителей со стороны проверяющих органов. Для того чтобы осуществлять таксомоторную деятельность, водитель сначала должен поставить автомобиль на учет в ГИБДД и указать в техпаспорте, что у его автомобиля желтый цвет, и получить разрешение, выдаваемое на работу в такси.



По его словам, у водителя должен быть презентабельный внешний вид. Кроме того, он должен иметь разрешение на работу, путевые листы, а также документы о медицинском и техническом осмотрах.

Для Подмосковья: белая машина и желтая полоса

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Согласно закону, действующему в Московской области (а именно областную лицензию получила автор поста в Facebook), автомобили такси должны быть белого цвета с желтой и серой полосами на кузове, а также с шашечками. Кроме того, на крыше должен располагаться фонарь оранжевого цвета.

Есть в нем и лазейка. Закон вступил в силу 10 февраля 2017 года, и те, кто оформил лицензию раньше, не обязаны перекрашивать автомобили до ее истечения.

Коношенко пояснил, что все легальные таксисты из реестра Подмосковья могут также ездить безнаказанно по московским выделенкам, если у них есть с собой необходимые документы.

"Есть соглашение между Москвой и Московской областью о едином экономическом пространстве. Водители, которые получили разрешение на работу в такси в Московской области, могут работать и пользоваться теми же правами, которыми обладают московские таксисты. Но региональные требования Московской области сильно отличаются от московских. При этом таксисты с разрешениями из Московской области могут кататься по выделенным полосам", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.



Богдан Коношенко, председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок Мне приходилось видеть и "Роллс-Ройс" с шашками наверху, и неоднократно "Порше Кайен", которые едут по выделенной полосе и не получают штраф, так как выдано разрешение Московской областью.

Ощутимые штрафы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

По словам эксперта, оштрафовать лжетаксистов на выделенке могут только сотрудники ГИБДД. В этом случае нарушителю придется заплатить сразу несколько штрафов.



Богдан Коношенко, председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок Сотрудник ГИБДД может посмотреть, кто находится за рулем и есть ли у него действующий путевой лист, где он этот путевой лист получал. Если такого нет, то сотрудник может выписать штраф за езду без путевого листа в размере 500 рублей либо, согласно другой статье, штраф от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Также оштрафуют нарушителя и за выезд на выделенную полосу.



Коношенко считает, что контролирующим органам необходимо сокращать случаи нарушения за счет проверки подозрительных таксистов.

"Для начала можно было бы выбрать все автомобили, у которых вероятность того, что они работают в такси, крайне невелика. Далее из отобранных автомобилей можно посмотреть, занимаются ли они таксомоторной деятельностью или нет, причем делать это можно по тем же показаниям с камер фотофиксации на выделенных полосах", – подчеркнул он.