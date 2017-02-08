Как оформить лицензию таксиста и не попасть к мошенникам

Некоторые недобросовестные столичные компании предлагают за деньги оформить лицензию на работу таксистом, но официального разрешения на работу они не выдают. Какие документы нужны для того, чтобы заняться частным извозом, рассказывает телеканал "Москва 24".

Как устроена афера

Фирмы-продавцы лицензий обещают всего за месяц и небольшую сумму денег – около 5 тысяч рублей – все необходимые документы, чтобы спокойно заниматься извозом и без проблем ездить по выделенной полосе. Есть одно "но": машина будет числиться в базе данных Минтранса Подмосковья, но все штрафы они обещают взять на себя.

В итоге водители узнают о том, что документы поддельные, только когда им приходят многотысячные штрафы за езду по полосе для автобусов (3 тысячи рублей за один факт выезда).

Камеры, установленные на полосах, фиксируют все машины и автоматически отсеивают те, что имеют право на ней находиться. Таксисты с лицензиями, выданными в Московской области, в их число не входят.



Какие правила действуют для столичных таксистов

Машина такси должна быть желтого цвета и с желтыми номерами, с "шашками на крыше и шашечным поясом по бортам, а у водителя – ряд документов: путевой лист, медицинский и технический осмотры, табличка в салоне с фамилией, именем и отчеством, контактным телефоном фирмы, правилами перевозки пассажиров и багажа, а также таксометр.

При этом в Московской торгово-промышленной палате пояснили, что сама лицензия, за которую предприниматели в интернете требуют денег, выдается бесплатно. Более того таксисты, получившие ее легально, имеют ряд преимуществ, помимо возможности движения по выделенной полосе.

Как легально получить разрешение на работу таксистом

Подача заявления на получение лицензии осуществляется только в электронной форме через портал мэра и правительства Москвы. Там нужно создать "Личный кабинет" юридического лица или индивидуального предпринимателя, заполнить форму заявления на получение госуслуги в разделе "Такси" и прикрепить отсканированные документы.

После подачи заявления вся информация о ходе оказания услуги будет поступать в тот же "Личный кабинет", выдается лицензия за 10 дней.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/429]Как правильно получить лицензию на перевозку пассажиров[/URLEXTERNAL]