Почему так долго?! Как гарантированно уехать на такси в любую погоду

Зима сделала первую вылазку в столицу: на дорогах выпал снег и образовалась наледь, автовладельцы выстроились в очереди на шиномонтаж, а некоторым горожанам пришлось долго ждать такси. Несколько способов гарантированно уехать в любую непогоду – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Проявить терпение

Пожалуй, каждый хотя бы раз оказывался в ситуации, когда на улице – разгул стихии, а ехать все равно надо. В такие периоды время ожидания такси неизбежно увеличивается, как и тарифы перевозчиков. Это самый сложный случай, отмечает председатель общественного движения Форум такси Олег Амосов.

"Такое бывает, например, во время сильных ливней или обильных снегопадов. По большому счету, водители сами не хотят перемещаться в такое время, потому что велик риск получить гидроудар или попасть в ДТП. Снижается уровень безопасности. Поэтому они выставляют критическую цену для пассажиров", – сказал он.

Эксперт добавил, что в среднем крупные агрегаторы такси увеличивают цену поездки примерно в три раза. Однако длятся такие периоды недолго.

"Прошлой зимой, в феврале, были очень сильные снегопады, сложный трафик на дорогах – но такое бывает редко. Даже применительно к сегодняшней ситуации: не все парки успели поменять резину, на шиномонтажах очередь, и многие водители сходят с линии. Но эти трудности – временные", – подчеркнул Амосов.

Даже самый сильный ливень стихает через пару часов, как ослабевает и снегопад. А опытные водители такси после смены шин на зимние снова быстро выходят на линию. Поэтому лучший совет в этой ситуации – запастись терпением и подождать.



Сегодня московское такси перевозит ежедневно порядка 760 тысяч пассажиров . Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. По словам мэра, в среднем заказчику приходится ждать машину пять-семь минут, что является одним из лучших показателей в мире.

Планировать заранее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Такси распределяются по всему городу относительно равномерно – в обычные периоды это позволяет обеспечить наименьшее время подачи автомобиля. Но даже если на улице разыгралась стихия или трафик на дорогах сильно осложнен, внутри района все равно зачастую остается достаточное количество таксистов, отмечает председатель комитета по вопросам таксомоторных перевозок Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

"Если планировать выход заблаговременно и вызывать машину где-то на полчаса раньше, то даже если на дорогах будет какой-то коллапс из-за сильных ливней или метелей, она точно будет у вас к тому моменту, когда надо выходить. Этого времени даже более чем достаточно", – подчеркнул он.

Кроме того, стоит учитывать цикличную пиковую загрузку транспорта. Она в мегаполисе всегда примерно одинакова, добавляет другой эксперт. "Утром пиковые часы – с семи до восьми. И, соответственно, вечером – с восьми до девяти. Агрегаторы даже вводят повышающий коэффициент на это время, в среднем от 1,3 до 18. То есть, поездки получаются в полтора раза дороже, и ждать машину приходится дольше. Но если выехать до пиковых нагрузок или после них, то даже в непогоду не придется долго ждать машину", – отметил Олег Амосов.

Минусы в том, что не всегда есть возможность выехать раньше или позже: это может привести к тому, что вы опоздаете на встречу или, наоборот, приедете слишком рано. К плюсам можно отнести сравнительно небольшую стоимость поездки и более свободные дороги.

Кто быстрее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Если в вашем смартфоне установлены несколько приложений для заказа такси, можно пойти на хитрость и заказать машины у разных агрегаторов. Далее – уехать с тем водителем, который приедет раньше, а остальные заказы отменить. Так вы обеспечите себе "план Б" на случай, если один или даже несколько агрегаторов будут слишком долго искать машину.

Но есть и минусы: таксомоторные компании, как и сами водители, не заинтересованы в потере заказов. Многие агрегаторы начисляют штраф, если отменить поездку уже после того, как таксист прибыл на место. Некоторые компании могут оштрафовать клиента, который отменит заказ после 10-15 минут ожидания машины. Трудность состоит еще и в том, что не все таксисты честно указывают время, через которое приедут, а иногда это не позволяет сделать дорожная обстановка.

Так что если ваше приложение привязано к банковской карте, с нее могут списать некоторую сумму. У разных компаний она может варьироваться от минимального тарифа до полной стоимости запланированной поездки. Если же карта к приложению не привязана, штраф все равно могут выставить, и вы не сможете воспользоваться услугами этого сервиса, пока не оплатите его.

Депутаты Мосгордумы предложили ввести ограничение на увеличение стоимости поездки в такси во время повышенного спроса из-за непогоды или других неблагоприятных условий. Накануне чемпионата мира по футболу московские власти предлагали городским таксистам установить единый тариф на маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов и гостиниц. Однако тогда это было всего лишь рекомендацией, и большинство водителей ее проигнорировали.



Звонок другу

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Если время выезда уже приближается, а приложение по-прежнему не может найти такси в вашем районе, можно воспользоваться помощью знакомого. А именно: попросить его со своего аккаунта вызвать на ваш адрес еще одну машину того же агрегатора. Таким образом удастся создать искусственный ажиотаж среди таксистов.

"Если спрос превышает предложение, то это влияет на количество машин в районе: водители видят, где заказы "горят" и, конечно, направляются туда. Однако видит это и агрегатор, а потому может повысить тариф. То есть это сказывается не только на времени ожидания, но и на стоимости поездки", – подчеркнул Богдан Коношенко.

Помимо увеличения цены поездки, у этого способа есть и другие минусы. Например, сохраняется вероятность получить штраф за отмену заказа, причем получить его можете как вы, так и ваш знакомый, согласившийся помочь. А если машина, вызванная вашим знакомым, придет раньше, то будет труднее связаться с водителем.