В Мосгордуме предложили ограничить повышение цен на такси из-за непогоды или ЧП

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Ввести ограничение на увеличение стоимости поездки в такси во время повышенного спроса из-за непогоды или других неблагоприятных условий предложили в Мосгордуме.

"Во время чрезвычайных ситуаций и происшествий цены на такси достигают космических высот. Мне кажется, что стороны агрегатора такси, было бы порядочным установить какой-то верхний предел повышающего коэффициента и объявить об этом публично", – заявил зампредседателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев, передает Агентство "Москва".

По его словам, на рынке такси работает агрегатор, который практически является монополистом, и который ввиду отсутствия конкуренции в ряде случаев может завышать цены на поездки в 10 раз. В таких ситуациях депутат призывает обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

Накануне чемпионата мира по футболу московские власти предлагали городским таксистам установить единый тариф на маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов и гостиниц. Однако тогда это было всего лишь рекомендацией и большинство водителей ее проигнорировали. В итоге, туристы столкнулись со значительным завышением цен.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают поправки в законопроект "О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси". Депутаты планируют ввести понятие "агрегаторы" ("служба заказа такси"), а также обязать их отчитываться о тарифообразовании. Это позволит избежать случаев завышения тарифов такси во время непогоды или массовых мероприятий.