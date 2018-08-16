Агрегаторов такси могут обязать согласовывать тарифы с перевозчиками

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В Госдуме разрабатывают поправки в законопроект "О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси". Депутаты планируют ввести понятие "агрегаторы" ("служба заказа такси"), а также обязать их отчитываться о тарифообразовании. Это позволит избежать случаев завышения тарифов такси во время непогоды или массовых мероприятий.

Об этом порталу Москва 24 сообщил президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. По его словам, государство не регулирует тарифы на такси.

"Тарифы на такси устанавливаются самим перевозчиком, и он ни с кем их не должен согласовывать – ни с налоговой, ни с чем. Единственное, этот тариф должен быть обозначен в момент заключения публичного договора фрахтования транспортного средства, заключенного в устной форме. Так написано в уставе автомобильного транспорта", – сообщил Свешников.





В тот момент, когда пассажир открывает дверцу машины, он должен видеть на передней панели информацию о тарифе – это требование федерального законодательства, рассказал собеседник портала Москва 24. "Если он соглашается с этими тарифами, а водитель соглашается привезти в пункт назначения, пассажир захлопывает дверцу, и начинается движение – именно в этот момент юридически считается, что этот устный договор заключен", – отметил эксперт.

"В Москве львиная доля тех таксистов – даже те, кто работает с таксомоторными предприятиями, подключены к агрегаторам. Тарифы формируются сегодня не перевозчиками, а агрегаторами, – подчеркнул Свешников. – Когда вы пользуетесь услугами агрегатора с помощью телефона или смартфона, вам сразу там сообщается стоимость поездки. Но вам не сообщается, сколько стоит километр и сколько стоит минута".

В новой версии законопроекта вводится понятие "служба заказа такси" (агрегатор), и требования к ним, ответственность за неисполнение этих требований и, в том числе, обязательство, чтобы все агрегаторы заключали агентские соглашения с перевозчиками, где должен быть обязательно прописан порядок тарифообразования.

Разработанные поправки могут быть приняты Госдумой до конца года, заключил Свешников.

Согласование тарифов между агрегатором и перевозчиком позволят избежать случаев завышения тарифов такси во время непогоды или массовых мероприятий. 15 августа, во время сильного ливня, многие жители мегаполиса пересели с личных автомобилей и общественного транспорта на такси. Повышенный спрос сразу дал о себе знать: время ожидания машин заметно возросло, а цены взлетели вверх. Например, стоимость 5-минутной поездки на такси варьировалась от 500 рублей.

Евгения Маркова