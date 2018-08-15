Гроза и штормовой ветер обрушились на столицу

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В столице началась гроза и сильный дождь. По прогнозам синоптиков, в результате непогоды может выпасть более четверти месячной нормы осадков.
В МЧС посоветовали москвичам по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Возможны шквалистые усиления ветра до 22 метров в секунду.
С приходом шторма изменились и цены на такси. За пятиминутную поездку сейчас можно заплатить более 500 рублей.
Как сообщают синоптики, дождь закончится только к вечеру четверга. "Это связано с прохождением по городу холодного атмосферного фронта. Ливни с грозами в первую очередь накрыли западные районы нашего мегаполиса, но в течение ближайшего часа доберутся до восточных окраин Москвы", – сказала специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Также на 16 августа в столице продлен повышенный уровень погодной опасности.
О том, как вести себя в грозу читайте в материале портала Москва 24.
Гроза со шквалистым ветром обрушились на Москву
Страшное и одновременно красивое небо, дороги-реки, молнии. Жители столицы делятся происходящим в городе в своих соцсетях.
Столичное небо заиграло новыми красками.
Под вечер таки накрыло! Очень эффектный закрученный атмосферный фронт с довольно быстрой скоростью поглотил Савёловскую и сверкая частыми и яркими молниями, разразился жёстким ливнем. В последнюю минуту успел добежать до навесов. Почти не намок. #ливень #атмосферныйфронт #гроза #непогода #москва #красота
Публикация от Кирилл (@kirill_adamiya)
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Публикация от Evgeny Maltsev (@evgeny__maltsev)
Повышенный уровень погодной опасности продлен в Москве на 16 августа.
Сказ о том, как важно вовремя зайти домой... Что бы тебя не накрыло 😂🌩️🌧️☔ . #лето #москва #небомосквы #этомосквадетка #тучи #облака #непогода #дождь #ливень #ветер #moscow #rain #clouds #rainday #raining #water #photooftheday #umbrella #зонт #downpour #nature #sky #summer
Публикация от Пикник на обочине🌤️ (@_piknik_na_obochine_)
За разгулом стихии лучше наблюдать из дома. Во время рекомендуется отключить электроприборы из сети.
История о Черном Небесном Коме, который за 3 минуты поглотил все, в зоне Видимости. Стремительно. Страшно и Красиво. Красные Молнии. Стихия, Мать его. Как-будто там наверху договорились о СпецЭффектах на Целый День, для Человечества. . . . #жизнь_Т #татьянушкинавгуст2018 #москваонлайн #грозавмоскве #стихия #красиво #силаприроды #красотаприроды #туча #грозоваятуча #мощно #сильно #instaphotography #bnw #streetphotographer #streetphoto #moskowstreet #moskowsky #небесныйдневник #небомосквы #небомосквысегодня #love
Публикация от ЭнергоТерапевт /ЛайфКоуч/Nl (@strogajatatiana)
Если вы находитесь в машине во время грозы, остановитесь и закройте окна. При этом оставайтесь в автомобиле.
Публикация от Andry (@_andry.f_)
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