Гроза и штормовой ветер обрушились на столицу

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В столице началась гроза и сильный дождь. По прогнозам синоптиков, в результате непогоды может выпасть более четверти месячной нормы осадков.

В МЧС посоветовали москвичам по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Возможны шквалистые усиления ветра до 22 метров в секунду.

С приходом шторма изменились и цены на такси. За пятиминутную поездку сейчас можно заплатить более 500 рублей.

Как сообщают синоптики, дождь закончится только к вечеру четверга. "Это связано с прохождением по городу холодного атмосферного фронта. Ливни с грозами в первую очередь накрыли западные районы нашего мегаполиса, но в течение ближайшего часа доберутся до восточных окраин Москвы", – сказала специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Также на 16 августа в столице продлен повышенный уровень погодной опасности.

О том, как вести себя в грозу читайте в материале портала Москва 24.

Гроза со шквалистым ветром обрушились на Москву

Непогода глазами москвичей



Страшное и одновременно красивое небо, дороги-реки, молнии. Жители столицы делятся происходящим в городе в своих соцсетях.



Столичное небо заиграло новыми красками.





#непогода #громимолния #нетзонта Публикация от Evgeny Maltsev (@evgeny__maltsev) 15 Авг 2018 в 8:18 PDT



Повышенный уровень погодной опасности продлен в Москве на 16 августа.



За разгулом стихии лучше наблюдать из дома. Во время рекомендуется отключить электроприборы из сети.



Если вы находитесь в машине во время грозы, остановитесь и закройте окна. При этом оставайтесь в автомобиле.



