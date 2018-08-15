Угрозы грозы. Как вести себя в непогоду

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и дожде. Местами также прогнозируется гроза и град. Синоптики заявили, что за день может выпасть до 20 миллиметров осадков – примерно четверть от месячной нормы. Портал Москва 24 рассказывает о том, как вести себя в неблагоприятную погоду.

Сильный ветер

Если во время сильного ветра вы оказались на улице, лучше укрыться от него в подъезде или внутри прочного здания. При этом не рекомендуется прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов или недостроенных домов, а также под деревьями.

МЧС также советует держаться подальше к шатких сооружений, качающихся вывесок и старых деревьев.

Автомобиль лучше оставить в гараже. Если это невозможно, то его следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Гроза

Если можете, лучше не выходите из дома и закройте окна. Во время грозы лучше не топить печку, также рекомендуется отключить телевизор.

В том случае, если вы оказались на открытой местности:

нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно одиноко стоящими;



если укрытия поблизости нет, то нужно лечь на землю или присесть в сухую яму;

во время грозы нельзя купаться в водоемах, ездить на велосипеде и бегать;

Если вы находитесь в машине во время грозы, остановитесь и закройте окна. При этом оставайтесь в автомобиле.

Град





Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Во время града, по возможности, не покидайте помещение. Находясь внутри, держитесь подальше от окон, старайтесь не пользоваться электроприборами.







Если во время града вы оказались на улице, постарайтесь найти укрытие либо, если поблизости ничего не оказалось, прикройте голову от ударов градин.



Не стоит прятаться от града под деревьями: в них может попасть молния.

Во время града не выходите из машины. Град в среднем длится около 6 минут, довольно редко он может продолжиться до 15 минут.



Если во время града вы находитесь в машине, остановитесь и по возможности, держитесь дальше от стекол – лучше развернуться лицом к центру салона и прикрыть глаза руками или одеждой. Лучше всего лечь на пол, если габариты салона автомобиля позволяют это сделать.



Евгения Маркова