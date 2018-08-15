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Москва 24

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Общество

15 августа, 15:10

Угрозы грозы. Как вести себя в непогоду

общество погода

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и дожде. Местами также прогнозируется гроза и град. Синоптики заявили, что за день может выпасть до 20 миллиметров осадков – примерно четверть от месячной нормы. Портал Москва 24 рассказывает о том, как вести себя в неблагоприятную погоду.

Сильный ветер

Если во время сильного ветра вы оказались на улице, лучше укрыться от него в подъезде или внутри прочного здания. При этом не рекомендуется прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов или недостроенных домов, а также под деревьями.

МЧС также советует держаться подальше к шатких сооружений, качающихся вывесок и старых деревьев.

Автомобиль лучше оставить в гараже. Если это невозможно, то его следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Гроза

Если можете, лучше не выходите из дома и закройте окна. Во время грозы лучше не топить печку, также рекомендуется отключить телевизор.

В том случае, если вы оказались на открытой местности:

  • нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно одиноко стоящими;
  • если укрытия поблизости нет, то нужно лечь на землю или присесть в сухую яму;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах, ездить на велосипеде и бегать;

Если вы находитесь в машине во время грозы, остановитесь и закройте окна. При этом оставайтесь в автомобиле.

Град


Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Во время града, по возможности, не покидайте помещение. Находясь внутри, держитесь подальше от окон, старайтесь не пользоваться электроприборами.


  • Если во время града вы оказались на улице, постарайтесь найти укрытие либо, если поблизости ничего не оказалось, прикройте голову от ударов градин.
  • Не стоит прятаться от града под деревьями: в них может попасть молния.

Если во время града вы находитесь в машине, остановитесь и по возможности, держитесь дальше от стекол – лучше развернуться лицом к центру салона и прикрыть глаза руками или одеждой. Лучше всего лечь на пол, если габариты салона автомобиля позволяют это сделать.

Во время града не выходите из машины. Град в среднем длится около 6 минут, довольно редко он может продолжиться до 15 минут.


Евгения Маркова

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