Угрозы грозы. Как вести себя в непогоду

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и дожде. Местами также прогнозируется гроза и град. Синоптики заявили, что за день может выпасть до 20 миллиметров осадков – примерно четверть от месячной нормы. Портал Москва 24 рассказывает о том, как вести себя в неблагоприятную погоду.
Если во время сильного ветра вы оказались на улице, лучше укрыться от него в подъезде или внутри прочного здания. При этом не рекомендуется прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов или недостроенных домов, а также под деревьями.
МЧС также советует держаться подальше к шатких сооружений, качающихся вывесок и старых деревьев.
Автомобиль лучше оставить в гараже. Если это невозможно, то его следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Если можете, лучше не выходите из дома и закройте окна. Во время грозы лучше не топить печку, также рекомендуется отключить телевизор.
В том случае, если вы оказались на открытой местности:
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Во время града, по возможности, не покидайте помещение. Находясь внутри, держитесь подальше от окон, старайтесь не пользоваться электроприборами.
Евгения Маркова
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