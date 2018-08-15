Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице в среду

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В среду, 15 августа, в столице может выпасть более четверти месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

Грозовые очаги наблюдаются на границе Московской, Смоленской и Калужской областей. В сторону Москвы они движутся со скоростью около 50 километров в час. До столицы они доберутся в ближайшие два–три часа. Первыми на себя непогоду примут юго-западные районы мегаполиса.

Около полудня выглянет солнце, станет жарко. Новые грозовые облака вернутся в столицу ближе к вечеру.

Всего за день может выпасть до 20 миллиметров осадков. Возможны шквалистые усиления ветра до 15–18 метров в секунду.

В МЧС посоветовали москвичам по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Парковать автомобиль следует подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.