Москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре в ближайшие часы. Об этом сообщается на официальном портале управления МЧС.

Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Стихия может обрушиться на регион уже в ближайшие час–два. Прогноз будет действовать в течение суток. Отмечается, что погода начнет портиться с западных и юго-западных районов, там местами пройдут сильные дожди.

В МЧС посоветовали по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, при сильных порывах ветра не стоит укрываться под деревьями.

Парковать автомобиль также нужно подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В ведомства напомнили, что из-за грозы и вспышек молний может ухудшиться видимость на дорогах. Также в непогоду не стоит гулять у водоемов и рыбачить.