Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15 августа, 19:15 (обновлено 15.08.2018 20:48)

Синоптики рассказали, когда в столице закончатся дожди

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дождь, который обрушился на Москву в среду, закончится только к вечеру четверга, 16 августа, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, передает Агентство "Москва". По ее словам, ливень будет перемещаться по столице.

"Это связано с прохождением по городу холодного атмосферного фронта. Ливни с грозами в первую очередь накрыли западные районы нашего мегаполиса, но в течение ближайшего часа доберутся до восточных окраин Москвы", – сказала Волосюк. Синоптик отметила, что ночью дождь продолжится.

"Дожди ожидаются и завтра в дневное время, однако их интенсивность будет не столь велика в связи с уходящим на восток циклоном. К вечеру четверга погода успокоится и дожди прекратятся", – сказала она.

В МЧС посоветовали москвичам по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Возможны шквалистые усиления ветра до 22 метров в секунду.

Парковать машину лучше подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Если начался град, а вы находитесь в автомобиле, остановитесь и, по возможности, держитесь дальше от стекол – лучше развернуться лицом к центру салона и прикрыть глаза руками или одеждой.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать