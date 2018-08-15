Синоптики рассказали, когда в столице закончатся дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дождь, который обрушился на Москву в среду, закончится только к вечеру четверга, 16 августа, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, передает Агентство "Москва". По ее словам, ливень будет перемещаться по столице.
"Это связано с прохождением по городу холодного атмосферного фронта. Ливни с грозами в первую очередь накрыли западные районы нашего мегаполиса, но в течение ближайшего часа доберутся до восточных окраин Москвы", – сказала Волосюк. Синоптик отметила, что ночью дождь продолжится.
"Дожди ожидаются и завтра в дневное время, однако их интенсивность будет не столь велика в связи с уходящим на восток циклоном. К вечеру четверга погода успокоится и дожди прекратятся", – сказала она.
В МЧС посоветовали москвичам по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Возможны шквалистые усиления ветра до 22 метров в секунду.
Парковать машину лучше подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Если начался град, а вы находитесь в автомобиле, остановитесь и, по возможности, держитесь дальше от стекол – лучше развернуться лицом к центру салона и прикрыть глаза руками или одеждой.
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