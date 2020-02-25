Стартовал прием заявок на участие в конкурсе для бизнеса "Прорыв года"

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Прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" стартовал 25 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отбор финалистов состоится в проекте "Активный гражданин". Члены экспертного совета выявят победителей в десяти номинациях. Две из них появились впервые, уточнила заммэра Наталья Сергунина.

Премия ориентирована именно на малый и средний бизнес Для участия у компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам, она не может находиться в процессе ликвидации. Заявку может подать учредитель (участник) субъекта МСП с долей в уставном капитале более 50 процентов, и (или) акционер с долей акций более 50 процентов, и (или) директор (генеральный директор, управляющий) субъекта МСП. Нельзя участвовать сразу в нескольких номинациях.

После заполнения заявки на сайте пройдет автоматизированная проверка ИНН компании и регистрации по географическому признаку через реестр Федеральной налоговой службы. После нужно будет сдать полный комплект документов в ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Список финалистов станет известен с 18 по 20 мая. 23 мая определят победителей, а 25 мая на Московском предпринимательском форуме запланирована церемония награждения.

Сергей Собянин рассказал, что в столице открыты 16 центров услуг для бизнеса. Специалисты помогают начинающим предпринимателям определиться с целью и подготовить пакет документов. Они также проводят акселераторы, мастер-классы, лекции. Все это организуют бесплатно, подчеркнул мэр.

В 2020 году в столице протестируют около 100 пилотных бизнес-проектов. Это бизнес-идеи и разработки в области медицины, информационных технологий и связи, энергоэффективности, торговли, экологии, безопасности, транспорта и образования.