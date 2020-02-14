Занятия нового сезона проекта "Бизнес-уикенд" начинаются в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый сезон проекта "Бизнес-уикенд", на котором школьники и студенты познакомятся с предпринимательством, смогут выбрать свое дело, а также приобрести новые знания и навыки, стартует в столице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году тренинги пройдут в 12 районах города, после чего будут организованы занятия на общей площадке. Такое нововведение связано с популярностью бизнес-уикендов и большим количеством желающих в них поучаствовать. Кроме того, такой формат позволит уделить больше внимания разбору территориальных особенностей бизнеса", – говорится в сообщении.

Как уточняется, первые однодневные тренинги состоятся 15 и 22 февраля.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, "Бизнес-уикенд" направлен на обучение предпринимательской грамотности и поддержку молодых бизнесменов.

"В первом полугодии пройдут вводные тренинги в 12 районах Москвы. Затем будут организованы четыре углубленных семинара по поиску бизнес-ниши. Самых заинтересованных и мотивированных участников также ждут занятия в так называемом преакселераторе, где они смогут подробно разобрать свои идеи", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

После этого участники, зарегистрированные как субъекты малого и среднего бизнеса, будут заниматься в акселераторе.

28 февраля в рамках игры "Продажи в бизнесе" ребята смогут на время почувствовать себя предпринимателями – им расскажут о том, как правильно предлагать свой продукт целевой аудитории и какие каналы продаж необходимо выбирать для продвижения своих товаров. Деловые игры организованы Московским центром технологической модернизации образования.

Ранее в Москве прошел Студенческий фестиваль предпринимательства. Мероприятие посетило более 15 тысяч человек. Участников ждали мастер-классы, лекции и паблик-токи, встречи с известными бизнесменами и работа над собственными проектами вместе с экспертами-наставниками.