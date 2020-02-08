Молодые ученые получили премии правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В преддверии Дня науки молодым ученым вручили премии правительства Москвы. В этом году лауреаты получили два миллиона рублей. Всего были отмечены проекты и разработки 87 ученых, сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году мы вручили 50 премий 87 молодым ученым, работающим в научных учреждениях Москвы. Лауреатов премии мы отобрали по конкурсу из 837 заявок от более чем тысячи человек. Мы поддерживаем молодых ученых, понимая, что их идеи и разработки в будущем могут стать основой для развития городских инноваций", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, на получение премии могут претендовать аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно.
Премии вручают за исследования в области математики, химии, физики, биологии, гуманитарных, общественных, технических и инженерных науках, ИКТ; за разработки в сфере биотехнологий, авиационной и космической техники, городской инфраструктуры, фармацевтики, нанотехнологий, приборостроения, электроники, энергосбережения, защиты информации.
За семь лет в столице премии получили 354 человека. Награду могут присудить и индивидуально, и коллективно. Если лауреатом становится коллектив ученых, то премия делится между всеми участниками поровну.
День российской науки отпразднуют на ВДНХ 8 и 9 февраля. На 11 площадках москвичей и гостей города ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам. Одной из главных площадок станет инновационно-образовательный комплекс "Техноград".
Также День российской науки отметят в парке "Зарядье" 8 февраля. Он пройдет в научно-познавательном центре "Заповедное посольство".
Для гостей праздника подготовили мастер-классы, лекции лучших молодых ученых страны, а также интерактивное шоу и эксперименты. Все мероприятия бесплатные.
В частности, дети и взрослые смогут изучить жизнь микроорганизмов, почувствовать себя трасологами, изготовить своими руками лизун и приобщиться к миру науки с помощью прослушивания лекций.
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