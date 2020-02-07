Парк "Зарядье" подготовил праздничную программу в День науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В парке "Зарядье" 8 февраля состоится День российской науки. Он пройдет в научно-познавательном центре "Заповедное посольство", информирует портал мэра и правительства Москвы.
Для гостей праздника подготовили мастер-классы, лекции лучших молодых ученых страны, а также интерактивное шоу и эксперименты. Все мероприятия бесплатные.
В частности, дети и взрослые смогут изучить жизнь микроорганизмов, почувствовать себя трасологами, изготовить своими руками лизун и приобщиться к миру науки с помощью прослушивания лекций.
Среди лекторов будут специалисты кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, которые поведают о следах и методах, применяемых в работе криминалистов. Помимо этого лауреаты премии Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых расскажут слушателям о медицине будущего, последних достижениях науки и раскроют свои секреты успеха.
"На занятии по экомониторингу можно будет узнать о том, что (кроме пыли и отходов. – Прим. ред.) негативно влияет на окружающую среду, а также научиться брать пробы воды, воздуха и почвы. Начало – в 14:00 и 16:00. А на мастер-классе по химии участников научат варить мыло и расскажут о его свойствах. Занятие начнется в 18:00", – сообщила начальник управления научно-просветительских проектов парка Елена Войцеховская.
Интересующихся ботаникой приглашают на экскурсию по флорариуму – экспериментальной оранжереи в форме воронки. Там участники смогут увидеть, как растут экзотические папайя, ананасы и кофе. Кроме этого им расскажут о полезных свойствах различных растений.
Ближе к вечеру в парке запланировано проведение интерактивного шоу. Зрителям поведают об открытиях русских ученых, а также продемонстрируют химические и физические опыты. В экспериментах смогут принять участие и посетители. Например, им предложат заморозить с помощью азота предмет, после чего его необходимо будет разбить.
Кроме "Зарядья", площадкой для празднования Дня науки выступит ВДНХ. На территории выставочного пространства 8 и 9 февраля для посетителей проведут экскурсии, мастер-классы и лекции о высоких технологиях и научных дисциплинах.
День российской науки был учрежден в 1999 году. 8 февраля 1724 года распоряжением Петра I была основана Академия наук и художеств.
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