Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату

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Москва вошла в состав Ассоциации регионов РФ по климату. Такое решение было принято Сергеем Собяниным, сообщает телеграм-канал

"Городское хозяйство Москвы".

Также заммэра столицы Петр Бирюков и президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко подписали соглашение между правительством Москвы и Фондом, которое направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, формирования условий для сокращения выбросов парниковых газов.

Уточняется, что главная задача работы в рамках соглашения – установление, введение в использование и тиражирование лучших климатических практик городов мира.

Ранее Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге "городов будущего". Мэр отметил, что столица стала лидером в категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем.