Москва увеличила экспорт высокотехнологичной продукции почти на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объем экспорта высокотехнологичной продукции Москвы с января по июль этого года составил 15,9 миллиарда долларов, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в общероссийском объеме экспорта по данному направлению доля Москвы превысила 27%.
"А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.
Москва предоставляет экспортерам разные виды поддержки. К финансовым относятся субсидии и гранты. Также экспортеры могут присоединиться к акселерационным программам, принять участие в бизнес-миссиях в другие страны, а также в отраслевых выставках "Сделано в Москве".
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что один из лучших показателей роста демонстрирует категория, в которую входят оптика, измерительные приборы и медтехника.
"По итогам января – июля 2021 года объем поставок составил 251,06 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года", – отметил Ефимов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что несмотря на пандемию, московский бизнес продолжает расширять свое присутствие на мировых рынках высоких технологий.
По его словам, за январь – июль 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг 17,5 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москва экспортирует более чем в 180 стран мира. В пятерку импортеров готовой продукции в этом году вошли Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Украина.
Собянин рассказал о московском экспорте высоких технологий
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