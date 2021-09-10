Москва увеличила экспорт готовой мясной продукции более чем на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За шесть месяцев текущего года столичные экспортеры поставили за рубеж на 20,7% больше готовой мясной продукции, чем за такой же период в 2020 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ранее иностранные партнеры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, за первые шесть месяцев этого года поставки выполнили на 29,6 миллиона долларов.

"Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчетном периоде экспортировано товаров на 27,86 миллиона долларов. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил 57,46 миллиона долларов", – отметил он.

Как уточняется, в первом полугодии столица экспортировала готовые мясные продукты в 18 стран.

Согласно данным центра поддержки и развития экспорта "Моспром", больше всего поставляется колбасных изделий.

"Если говорить о других видах мясной продукции столичного производства, то хотелось бы выделить экспорт мяса и субпродуктов. В этой товарной категории наиболее значительный рост показала замороженная говядина, поставки которой выросли с 3,31 миллиона долларов в первом полугодии 2019 года до 11,05 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Также за первое полугодие столичные экспортеры на треть расширили географию поставок мяса и субпродуктов. Среди них такие страны, как Бенин и Саудовская Аравия. Основными рынками сбыта в текущем году стали Казахстан, Китай, Узбекистан, Армения, Белоруссия и Гонконг.

Ранее сообщалось, что с начала года экспорт российского молока и молочной продукции вырос на 59%, при этом стало значительно больше отгрузок мороженого. Согласно данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года из России отправлено 122,5 тысячи тонн молока и молочной продукции.

В большей степени вырос экспорт молочной сыворотки. За семь месяцев он увеличился в 4,6 раза, до 8,9 тысячи тонн. Значительный рост зафиксирован в отгрузках мороженого. Экспорт данной продукции увеличился в 2,4 раза, до 14 тысяч тонн.

