Россия может опередить Швейцарию по экспорту шоколада в 2021 году

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Россия по итогам текущего года может опередить Швейцарию по экспорту шоколада, заявили в ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что по итогам первого квартала 2021 года российский экспорт шоколадных изделий увеличился на 18,6% в натуральном выражении.
"С учетом текущей динамики эксперты <...> прогнозируют, что по итогам 2021 года российские производители опередят швейцарских по объему экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что по итогам прошлого года Россия заняла 11 место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции – объем экспорта составил 295,7 тысяч тонн на сумму 729,2 млн долларов.
По словам исполнительного директора "Асконд" Вячеслава Лашманкина, многие государства защищают свои внутренние рынки, создавая сложности для иностранных производителей кондитерских изделий. Поэтому дальнейший рост интереса к российскому шоколаду, отметил он, будет сложно обеспечить только силами предприятий отрасли.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в первом квартале 2021 года стали лидерами по экспорту российского мороженого. Всего США закупили 1,9 тысячи тонн мороженого на сумму 4,7 миллиона долларов.
Еще одно государство, где любят российский десерт, – Китай. Страна увеличила экспорт на 43%, закупив продукта на 2,6 миллиона долларов. Однако по объему поставок КНР отстает от Казахстана – 576 тонн против 986 тонн.
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