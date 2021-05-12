США стали лидерами по экспорту российского мороженого

Фото: портал мэра и правительства Москвы

США в первом квартале 2021 года стали лидерами по экспорту российского мороженого. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза России.

Всего Соединенные Штаты закупили 1,9 тысячи тонн мороженого на сумму 4,7 миллиона долларов.

Еще одно государство, где любят российский десерт, – Китай. Страна увеличила экспорт на 43%, закупив продукта на 2,6 миллиона долларов. Однако по объему поставок КНР отстает от Казахстана – 576 тонн против 986 тонн.

Россия наращивает объемы производства мороженого, при этом общий объем экспорта по итогам 2020 года составил 26 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что россияне могут побить рекорд последних десяти лет по уровню потребления мороженого. В последний год на каждого жителя страны приходилось по 3,1 килограмма десерта, что близко к рекорду.