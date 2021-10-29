Собянин рассказал о московских программах поддержки экспорта

09:03
Фото: sobyanin.ru
Несмотря на пандемию коронавируса, московский бизнес продолжает расширять свое присутствие на мировых рынках высоких технологий. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
По его словам, за январь – июль 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг 17,5 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем за такой же период прошлого года. Москва экспортирует более чем в 180 стран мира. В пятерку импортеров готовой продукции в этом году вошли Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Украина.
Как заметил Собянин, увеличиваются и поставки по не самым популярным направлениям. К примеру, московский бизнес на 47% увеличил экспорт в Алжир, в 5,5 раза – в Данию, в 8 раз – в Сербию.
Он отметил, что значительную долю всего несырьевого экспорта составляет высокотехнологичный сегмент. В абсолютных цифрах – это 15,9 миллиарда долларов – 27% от общего объема высокотехнологичного экспорта России.
"Чтобы облегчить московским предприятиям выход на зарубежные рынки, в 2020 году мы значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. И сегодня видим, что эти программы работают", – подчеркнул мэр.
Он рассказал и об экспортном кешбэке. Речь идет о гранте в размере 10% выручки по экспортным контрактам. Его получили уже более 190 экспортеров.
Столичные власти поддержали поставки литийионных аккумуляторных батарей, оборудования для химических лабораторий, валидаторов и кассовых аппаратов для вендинговых автоматов и другого высокотехнологичного оборудования.
"Мы продолжаем выделять субсидии на сертификацию экспортной продукции и систем менеджмента, адаптацию товаров к требованиям внешних рынков и их транспортировку за рубеж. В частности, один из московских производителей нетканых материалов смог возместить более миллиона рублей, затраченных на транспортировку товара", – сказал Собянин.
Он добавил, что с начала 2021 года объем городской поддержки экспорта составил более миллиарда рублей – в семь раз больше, чем за весь 2019 год. Хорошим подспорьем для экспортеров стала возможность получить аккаунты на мировых маркетплейсах.
Мэр рассказал, что благодаря помощи города более 50 компаний – производителей продуктов питания начали экспортные продажи через китайскую онлайн-площадку Tmall.com. Сейчас экспортеры осваивают крупнейшие площадки немецкого сегмента – Amazon.de и Kaufbei.tv.
Высокую эффективность демонстрируют и такие меры поддержки, как помощь в поиске надежных зарубежных покупателей и организация виртуальных технологических туров на московские производства.
Потенциальные экспортеры могут пройти первый в России цифровой тест "АДЕПТ 7", чтобы проверить свою готовность к работе на зарубежных рынках и получить методическую помощь по вопросам экспортной деятельности.
Мэр уточнил, что за девять месяцев 2021 года для 120 московских компаний организовали 19 байерских мероприятий и более 1 200 b2b-встреч с потенциальными покупателями продукции.
Собянин привел в пример некоторые уникальные товары, благодаря которым Москва занимает прочные позиции на мировых рынках высоких технологий.
ПЦР-тесты стали всемирно известны благодаря коронавирусу. Однако эта технология имеет гораздо более широкое применение. Она используется в диагностике онкологии, наследственных и инфекционных заболеваний в генетических исследованиях и для контроля качества продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
Московская компания "Гентерра" разрабатывает и производит реагенты для проведения ПЦР-тестов.
Также она освоила синтез сложных олигонуклеотидов – фармацевтической субстанции, используемой для производства онкологических препаратов. Продукция московской компании поставляется в США, Австралию, Израиль, Испанию и другие страны.
Киберпротезы рук компании "Моторика" используют свыше 2,7 тысячи человек в 12 странах, в том числе в Индии и ОАЭ.
В 2020 году "Моторика" получила международную маркировку СЕ mark, которая удостоверяет, что протезы компании соответствуют директивам и стандартам Европейского союза, неопасны для здоровья и окружающей среды и могут экспортироваться в страны ЕС.
В 2021 году разработки компании вошли в число лучших проектов в номинации Wearables Лиги инноваций стран "Группы двадцати" (G20).
Бактерицидные облучатели-рециркуляторы закрытого типа компании "Световые технологии" применяют в офисах, ТРЦ, образовательных, административных и общественных учреждениях, на объектах здравоохранения, культуры и транспорта. Эта разработка уже используется в Германии, Нидерландах и на Украине.
Приборостроительная компания "Экофизика" выпускает шумомеры и виброметры, использующиеся в промышленности, авиастроении и жилищном строительстве. Они помогают контролировать соблюдение экологических норм. Уже свыше 15 лет такие приборы поставляются в Турцию и страны СНГ.
Высокий экспортный потенциал своих разработок активно реализует научно-производственное предприятие "Доза" из Зеленограда.
Дозиметр-радиометр "Зяблик" приобрел Технологический университет Труа (Франция). Прибор предназначен для оперативного контроля радиационной обстановки, поиска и локализации источников ионизирующего излучения, проведения радиационно-экологических исследований территорий планируемой застройки, досмотра автотранспортных средств и грузов.
Результаты измерений с географическими координатами, датой и временем сохраняются в энергонезависимой памяти.
Еще один продукт – это кремниевые pin-диоды для регистрации ионизирующих излучений. Их заказывает изготовитель спектрометрической аппаратуры Baltic Scientific Instruments (Латвия).
Установки контроля загрязненности персонала радиоактивными веществами поставляются в Китай и Турцию. Эти приборы помогают измерить уровень загрязненности рук, обуви и одежды. Такой контроль необходим на радиационно опасных объектах и предприятиях, работающих с радиоактивными веществами.
Для Афинской национальной обсерватории (Греция) разработали спектрометрические мониторы, которые регистрируют изменения потоков радона из почвы. Результаты работы мониторов играют важную роль при анализе данных о сейсмической активности средиземноморского побережья.
Группа компаний "ГРАНД-Крио" разрабатывает и производит современное медицинское оборудование для проведения процедур общей криотерапии. Криокапсулы соответствуют мировым стандартам качества и безопасности.
Дроны-фермеры
Дроны для работы в агропромышленной сфере выпускает компания "АэроДронГрупп". Они помогают вести мониторинг сельскохозяйственных полей, в частности проводить анализ сорной растительности, густоты всходов. Такие аппараты применяют во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане и Узбекистане.
Коптеры компании UVL Robotics помогают организовать инвентаризацию на складах, делая это в десятки раз быстрее и точнее обычных способов. Беспилотные устройства используют RFID-технологию – бесконтактную идентификацию, отслеживание и учет объектов на основе радиочастотного электромагнитного излучения. Аппараты Robotics популярны в странах Ближнего и Среднего Востока. Начался также экспорт в Оман.
Компания Pirogov.AI разработала специальное программное решение на базе технологий искусственного интеллекта, которое помогает врачам-оториноларингологам диагностировать заболевания на 30% точнее, а руководителям ЛОР-службы – дистанционно контролировать качество постановки диагноза.
Компания "Лазер – экспорт" занимается разработкой, производством и продажей лазерных анализаторов химического состава металлов. Их поставляют в Белоруссию, Германию, Казахстан, Китай, Швейцарию и Японию.
Ранее сообщалось, что столичные компании-экспортеры смогут представить свою продукцию на "Экспо-2020" в Объединенных Арабских Эмиратах. Московский экспортный центр проведет для компаний из столицы многоотраслевую бизнес-миссию в период с 12 по 14 декабря. Отобранные экспертами предприятия смогут предложить продукцию зарубежным покупателям и потенциальным деловым партнерам.
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