Московские предприниматели представят свои товары на Всемирной выставке в Дубае

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что столичные компании-экспортеры смогут представить свою продукцию на "Экспо-2020" в ОАЭ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет для компаний из столицы многоотраслевую бизнес-миссию в период с 12 по 14 декабря. Отобранные экспертами предприятия смогут предложить продукцию зарубежным покупателям и потенциальным деловым партнерам.

"Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий – в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн", – отметила Сергунина.

Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно до 5 октября на официальном сайте МЭЦ. Само мероприятие "Экспо-2020" откроется 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года.

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