Эксперты рассказали, стало ли проще заниматься экспортом и импортом в России

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Электронный документооборот позволил значительно сократить время оформления таможенных операций в России: средний срок оформления безрисковых поставок на импорт в 2020 году составил 1 час 16 минут, на экспорт – всего 40 минут.

По данным экспертов, число полностью автоматически выпущенных с начала 2021 года деклараций превысило 800 тысяч и этот показатель будет как минимум в полтора раза выше, чем в 2020 году. Какие барьеры стоят на пути экспорта товаров и стало ли проще ввозить импортную продукцию, обсудили эксперты на круглом столе "По обе стороны границы. Как зарабатывать, занимаясь внешней торговлей" на радиостанции "Комсомольская правда".

В январе – июле 2021 года внешнеторговый оборот России составил 420,8 миллиарда долларов и по сравнению с январем – июлем 2020 года увеличился на 34,3%, согласно данным таможенной статистики. Кроме оживления торговой деятельности, замершей в пандемию по объяснимым причинам, росту способствует и объективное упрощение, и унификация таможенных процедур. В результате комплексной программы развития ФТС на территории России заработало 16 центров электронного декларирования, в которых оформляется практически 99,8% всех деклараций на товары.

Автоматизированная система документооборота сэкономила представителям таможенных органов и участникам ВЭД 5 миллионов часов рабочего времени. Это позитивно сказалось на макроэкономических показателях, на которые влияют крупные участники ВЭД. Но заметил результаты и рядовой потребитель: скорость доставки товаров с зарубежных маркетплейсов снизилась с полутора месяцев до полутора недель. Этот срок мог бы быть еще короче, если бы представители малого и среднего бизнеса смогли массово перестроиться на электронный оборот, считают эксперты.

В ходе конференции гендиректор платежной системы "Таможенная карта" (входит в группу банка "Открытие") Андрей Возмилов озвучил результаты июньского исследования, которые "Таможенная карта" проводила с аналитическим центром НАФИ. Представители 375 российских компаний, участвовавших в исследовании, отметили, что основными проблемами, мешающими их развитию, являются вопросы логистики, транспорта и доступа в цифровую инфраструктуру декларирования, создаваемую ФТС.

"Клиентам малого и среднего бизнеса не хватает единого информационного поля и соответствующей поддержки для формирования компетенций в компании, чтобы полноценно пользоваться цифровыми сервисами ФТС. Рынок трансграничной торговли за последнее десятилетие очень изменился. Позитивные современные тренды задает ФТС, автоматизируя процессы и внедряя новые цифровые форматы документов", – отметил Возмилов.

В такой скорости перехода на цифровые технологии нет ничего плохого, просто участникам рынка нужно время на адаптацию, считают эксперты. Крупные компании, особенно из сферы IT, перешли на данный формат быстро и бесшовно. А клиентам малого и среднего бизнеса для того, чтобы воспользоваться электронными сервисами ФТС и удаленно декларировать товары, предстоит многое поменять в технологическом процессе.

На рынке есть довольно много IT-продуктов, способных помочь бизнесу перейти на цифровые технологии в плане оформления таможенных документов. Один из таких – проект операционной платформы "тамо". Это новый набор сервисов для простого таможенного оформления от платежной системы "Таможенная карта", которая работает на рынке более 20 лет. Все эти годы компания является надежным партнером крупных компаний на рынке ВЭД. В 2021 году проект компании "Виртуальная таможенная карта" от банка "Открытие" стал победителем премии FINAWARD’21 журнала "Банковское обозрение" в номинации "Внедрение/проект в сфере ВЭД".

Запуская проект "тамо", компания взяла на себя также функции помощника для новичков из сегмента МСБ, который помогает ориентироваться в таможенных правилах и нюансах документооборота. На старте у предпринимателей, желающих выйти на международный рынок, возникает много вопросов. Как заполнить декларацию на товары? Как рассчитать таможенную стоимость? Когда подавать документы для таможни? Приходится изучать много новых нормативных актов, и сдача декларации превращается в настоящий экзамен. Сервис "тамо" в этом случае похож на коуча. Система позволяет поэтапно заполнять документы поставки, предлагает подсказки и подсвечивает ошибки в графах – все это до того, как предприниматель отправит свою декларацию "экзаменационной комиссии" в виде таможенного инспектора.

Это "коробочное решение", состоящее из трех блоков: самой операционной системы для международной торговли "тамо ОС", "тамо школы" – курсов и базы знаний по таможенному оформлению и "тамо эксперта" – возможности получать квалифицированную консультацию по таможенным процедурам.

Операционная система хранит все необходимые документы в полном порядке, они доступны пользователю в любой ситуации в любое время суток. Главное, чтобы под рукой был интернет. С этим сервисом предприниматели не потеряют ни одной поставки и смогут ускорить процесс таможенного оформления, сэкономить деньги благодаря электронному документообороту. В целом операционная система "тамо" упрощает взаимодействие с таможенными органами РФ и позволяет полноценно пользоваться цифровыми сервисами, запущенными в ФТС. Благодаря простому и понятному интерфейсу операционную систему освоит даже неопытный пользователь.

На правах рекламы.

Общество с ограниченной ответственностью "Таможенная карта". Рег. № 0016 в реестре операторов платежных систем Банка России.