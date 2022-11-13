Собянин рассказал об открытии образовательных учреждений в САО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый учебный корпус школы №771 на 250 мест ввели в эксплуатацию на улице Софьи Ковалевской в Северном округе столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин



"Скоро введем школу в Бескудниковском районе и детский сад в Ховрине. Для малышей сделаем развивающую зону с площадками, где они смогут играть и заниматься спортом", – рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в начале осени также были открыты учебные корпуса на Смольной улице и в Малом Песчаном переулке. При этом, про словам Собянина, они рассчитаны на 650 детей.

Градоначальник подчеркнул, что на Смольной улице также есть еще и отделение для ребят, проходящих дошкольную подготовку. Корпус рассчитан на 300 мест.

Ранее Собянин рассказал, что с 2011 года в Москве было возведено более 500 школ и детсадов. Он отмечал, что до конца 2022 года в столице завершат все работы в новом детском саду на 300 мест на Ветлужской улице в районе Косино-Ухтомский. Также появится школа на 550 мест в проезде Русанова в Свиблове.

Мэр также сообщил, что в следующем году власти города планируют ввести в эксплуатацию школу на 1150 мест. На территории образовательного учреждения высадят плодовые деревья и кустарники, а также обустроят теплицы.

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