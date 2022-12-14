С начала года в Москве по программе реновации построили 50 жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года в столице ввели в эксплуатацию 50 жилых домов для расселения по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов

По его словам, их общая площадь составила 788 тысяч квадратных метров. Больше всего жилых домов построили в ЮЗАО и САО – по семь объектов.

В 11 районах столицы в этом году построили первые дома по программе реновации. Например, в ЦАО это районы Красносельский и Таганский, в ТиНАО – поселения Десеновское и Рязановское. Первые новостройки также появились в районах Выхино-Жулебино, Новопеределкино, Коптево, Восточном, Отрадном, Лефортово и Ломоносовском.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы. Первые этажи домов сделали нежилыми. Там расположились вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Сейчас одновременно в проектировании и строительстве находится 7,2 миллиона квадратных метров жилья, в стройке – 165 объектов.

Наиболее активно идут работы на востоке столицы. Там одновременно строят больше 30 объектов жилой площадью порядка 600 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что по программе реновации сдали в эксплуатацию дом в Басманном районе. Здание расположено по адресу улица Бакунинская, дом 60/2. В указанном доме располагаются 126 квартир с отделкой, которая выполнена в соответствии со стандартами.

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