Свыше 26 тысяч семей воспользовались помощью грузчиков при переезде по программе реновации

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Свыше 26 тысяч семей, переезжающих в новые столичные квартиры в рамках программы реновации, воспользовались услугами грузчиков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин уточнил, что в настоящее время в новое жилье заселились 33,3 тысячи семей, из которых 26,1 тысячи потребовалась помощь при переезде.

Грузчики помогают москвичам перевезти в новые квартиры тяжелую мебель и технику, однако рабочие не станут брать на себя ответственность за доставку ценных предметов, домашних питомцев и документов.

"Помощь переезжающим предоставляется при переезде в соответствии с гарантиями, предусмотренными программой реновации, которая была утверждена мэром Москвы", – добавил Левкин.

Отмечается, что услуги грузчиков оказались больше всего востребованы в следующих районах:

Юго-Восточный административный округ (около 4,3 тысячи семей);

Северный административный округ (более 4,1 тысячи семей);

Западный административный округ (около 3,6 тысячи семей).

Чтобы получить помощь грузчика, нужно заполнить форму на сайте мэра Москвы в разделе "Помощь в организации переезда". В него можно перейти по ссылке

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года в столице подобрали 35 стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации. Общая площадь подобранных за этот год участков позволит построить еще около 708 тысяч квадратных метров жилья.

До этого руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что работы в рамках программы реновации закончились в районах Молжаниновском и Северном, а также в поселениях Мосрентген и Сосенском. Он заявил, что в целом первый этап программы в столице выполнен на 40%.

Собянин включил еще шесть стартовых площадок в программу реновации

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