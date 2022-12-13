Еще шесть тысяч жителей переедут в новые дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ноябре в эксплуатацию ввели восемь многоэтажек, построенных в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В эти дома переедут шесть тысяч жителей столицы. Общая площадь квартир в новостройках – свыше 176,1 тысячи квадратных метров. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, введенные в эксплуатацию дома расположены в семи округах: ЦАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО, НАО и ЗелАО.

Всего по программе реновации построили 224 дома, из них 206 уже передали под заселение. В лидерах по введенному в эксплуатацию жилью – юго-восток и северо-восток столицы. Там построили 32 и 31 дом соответственно.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года в столице подобрали 35 стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации. Общая площадь подобранных за этот год участков позволит построить еще около 708 тысяч квадратных метров жилья.

До этого руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что работы в рамках программы реновации закончились в районах Молжаниновском и Северном, а также в поселениях Мосрентген и Сосенском. Он заявил, что в целом первый этап программы в столице выполнен на 40%.

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