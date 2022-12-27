Два участка реорганизуют по программе развития территорий в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участки бывшей промзоны Серп и Молот и неэффективно используемой территории по 2-й Синичкиной улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что первый участок расположился вдоль улицы Золоторожский Вал недалеко от станции метро "Римская". Он уточнил, что общая площадь участков составляет около 4,5 гектара.

"Вложения в реорганизацию территорий составят 11,5 миллиарда рублей. Там построят социальные и общественно-деловые объекты, благодаря которым в Лефортове появится около 500 новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города от реализации проекта превысит 160 миллионов рублей", – отметил Ефимов.

В настоящее время на участках находятся старые склады, стоянка, бывший хлебозавод и заброшенная площадка.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на участках возведут примерно 115 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них около 74 тысяч квадратных метров придется на жилье по программе реновации. Кроме того, там намерены построить учебный комплекс со школой на 200 мест и детсадом для 100 воспитанников.

"Также там возведут поликлинику для взрослых площадью более семи тысяч квадратных метров. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Кроме того, в Лефортове появится детская поликлиника площадью 14,4 тысячи квадратных метров. Вдобавок на участках разместятся объекты общественного питания, магазины и офисные комплексы", – поведал Гаман.

Ранее сообщалось, что власти планируют реорганизовать территорию бывшей промзоны Донские улицы. Площадь объекта составляет свыше трех гектаров. Инвестиции в проект превысят 13 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 140 миллионов рублей.



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